У Тернополі посеред дороги раптово згоріло авто (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, пожежа сталася сьогодні близько 15.30 на вул. Руській поблизу перехрестя.

Коли почалася пожежа в моторному відсіку, водій автомобіля ВАЗ-21099 зупинився посеред дороги і намагався самотужки погасити вогонь, однак це йому не вдалося. Відтак він почав застерігати перехожих, щоб не підходили близько до автомобіля, адже той може вибухнути.

Оскільки оперативно перекрити рух не вдалося, повз палаючу автівку продовжував їздити громадський транспорт та автомобілі. При цьому територія довкола було сильно задимлена.

Рятувальники, які невдовзі прибули на місце виклику, загасили вогонь.

Наразі причини загорання встановлюються. Однією з версій є загорання електропроводки.