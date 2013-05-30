Прокуратура розслідує побиття адвоката в міліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, 24 травня за медичною допомогою до лікарів звернувся чоловік, який стверджував, що його побив у своєму службовому кабінеті начальник Білоцерківського міськвідділу міліції № 2. Попередній діагноз чоловіка, встановлений лікарем швидкої медичної допомоги, – розтягнення зв'язок лівого плечового і променевого суглобів. Попередньо встановлено, що чоловік представився адвокатом, після спілкування з посадовою особою міліції звернувся до лікарів.

Того ж дня прокуратурою міста Біла Церква відомості за даним фактом були внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).