Сьогодні святкують Міжнародний день захисту дітей

Заснований Міжнародною демократичною організацією жінок в 1949 році, День захисту дітей вперше провели в 1950. Практично одразу ініціатива була підтримана ООН.

В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року.

Сьогодні десятки країн у всьому світі, в тому числі і Україна, проводять розмаїті заходи з метою звернути увагу громадськості на проблеми та необхідність захисту прав неповнолітніх.

Зокрема, сьогодні дітей та їх батьків привітав прем'єр-міністр України Микола Азаров.

У привітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі, Азаров відзначає, що цей день покликаний нагадувати суспільству про відповідальність за виховання та захист підростаючого покоління, необхідність дотримання прав дитини, боротьби з експлуатацією дитячої праці, захисту від фізичного і психологічного насилля, розв’язання проблем сирітства та охорони здоров’я дітей.

«Україна є однією з перших серед країн, які ратифікували Конвенцію про права дитини, і ми активно удосконалюємо національне законодавство щодо захисту прав дітей відповідно до міжнародних стандартів», - наголосив прем’єр.

За словами Азарова, на виконання соціальних ініціатив Президента України урядом створюються належні умови для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їхньої соціальної підтримки та захисту, що сприяє забезпеченню гарантій реалізації прав і законних інтересів дітей.

Пріоритетом державної політики є турбота про дітей, які залишилися без батьківської опіки та яким особливо необхідна підтримка держави, додав Азаров.

«Доля дітей, захист їхніх прав та людської гідності – це головне, що має об’єднати все українське суспільство. Кожен з нас повинен пам’ятати – чужих дітей не буває, діти є майбутнім нашої держави», - підкреслив він.

Крім того, звертаючись до дітей, Азаров побажав, аби в їхніх серцях не було місця розчаруванню і байдужості. «Вірте у власні сили, наповнюйте своє життя цікавими і добрими справами, яскравими враженнями та зустрічами. Нехай втілюються в життя всі задуми, відкриваються нові можливості для самореалізації татворчого розвитку. Знайте, що суспільство стає кращим завдяки вам», - наголосив прем’єр.