МЗС радить українцям не літати до Туреччини
МЗС України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Туреччини рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від поїздок до цієї країни, зокрема, до Стамбула, Анкари, Ізміра, Ескішехіра, Муглі, Коньї, Ялови, Антальї, Болу.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, з метою уникнення загроз для життя та здоров’я громадянам України, які на даний час перебувають на території Турецької Республіки, рекомендується утриматися від відвідання місць надмірного скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях чи інших масових заходах.
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У разі потрапляння в надзвичайні ситуації громадянам України слід звертатися до Посольства України у Туреччині за номерами телефонів: + 90 312 441 54 99, який працює цілодобово, та + 90 312 441 84 42 чи + 90 312 440 52 89.
Також МЗС нагадує про функціонування цілодобової гарячої лінії: +38 044 238 16 57.