МЗС радить українцям не літати до Туреччини

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, з метою уникнення загроз для життя та здоров’я громадянам України, які на даний час перебувають на території Турецької Республіки, рекомендується утриматися від відвідання місць надмірного скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях чи інших масових заходах.

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У разі потрапляння в надзвичайні ситуації громадянам України слід звертатися до Посольства України у Туреччині за номерами телефонів: + 90 312 441 54 99, який працює цілодобово, та + 90 312 441 84 42 чи + 90 312 440 52 89.

Також МЗС нагадує про функціонування цілодобової гарячої лінії: +38 044 238 16 57.