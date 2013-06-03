Консорціум EDAPS.com переміг у тендері на виробництво біометричних документів

Тендерна комісія Державної міграційної служби України визначила переможця конкурсу на виробництво електронних (біометричних) закордонних паспортів. Ним став EDAPS.com - лідер у сфері виробництва та захисту ідентифікаційних документів. Про це повідомляєдержавний веб-портал «Державні закупівлі» (електронна версія видання «Вісник державних закупівль»).

Даний конкурс проведено на виконання Закону «Про Єдиний демографічний реєстр і документах, що засвідчують особу та її спеціальний статус», прийнятого 20 листопада 2012, який набрав чинності 6 грудня 2012. Закон передбачає впровадження в Україні електронних (біометричних) паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України постановою від 13 березня № 185 «Деякі питання виконання закону України« Про Єдиний державний демографічний реєстр і документах, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу або її спеціальний статус »затвердив єдині зразки бланків документів, що засвідчують особу. Як інформує веб-портал «Державні закупівлі», ГМС України розіслала офіційні листи чотирьом українським підприємствам з пропозицією про участь у державному проекті з виробництва документів нового покоління. Однак з 4 підприємств тільки EDAPS.com зміг підтвердити готовність і можливість випускати електронні (біометричні) паспорти.

Нагадаємо, EDAPS.com володіє всім необхідним виробничим, технологічним і науковим потенціалом для впровадження подібних програм, а також має досвід реалізації великих міжнародних проектів з випуску біометричних паспортів. Впроваджуючи біометричні документи, Україна виконує головну вимогу ЄС, передбачену Планом дій щодо лібералізації візового режиму між нашою країною та Європейським Союзом від 22 листопада 2010 року. Наявність біометричних документів дозволить українцям в майбутньому подорожувати Європою без оформлення віз.

EDAPS.com раніше неодноразово заявляв про те, що готовий приступити до виробництва біометричних паспортів та низки інших документів, передбачених Законом про демографічний реєстр. Підприємства консорціуму повністю оснащені необхідними для цього технологіями та обладнанням. Також повідомлялося, що для старту масової видачі е-документів українцям додаткові бюджетні витрати потрібні не будуть.