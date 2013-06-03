Експерти МАГАТЕ приїхали подивитися, що там обвалилося в Чорнобилі у лютому

Експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 3 червня на Чорнобильській АЕС почала роботу, мета якої - розгляд причин, хід ліквідації та радіаційні наслідки часткового обвалення крівлі та стінних конструкцій машинного залу блоку №4, що сталося 12 лютого 2013 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чорнобильської АЕС.

Згідно з повідомленням, до роботи місії залучено представників МАГАТЕ і міжнародних експертів у галузі радіаційної безпеки, нагляду за будівельними конструкціями, культури безпеки.

«Дана місія проходить на станції за ініціативою її керівництва. Адміністрація Чорнобильської АЕС звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії з проханням дати незалежну оцінку пригоди та дій персоналу з ліквідації її наслідків», - цитує прес-служба слова генерального директора Чорнобильської АЕС Ігоря Грамоткіна.

Також у повідомленні зазначається, що в ході місії експерти ознайомляться з матеріалами проведених розслідувань, технічною та конструкторською документацією, результатами радіаційного моніторингу майданчика, відвідають місце пригоди - машзал четвертого блоку ЧАЕС.

За результатами роботи місії експертами буде підготовлено офіційний звіт.

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв. м.

Інцидент стався о 14.03 у приміщеннях, які не обслуговуються.

Наприкінці лютого 2013 року Чорнобильська АЕС назвала причиною обвалення покрівлі в машинному залі четвертого блоку дію декількох сукупних чинників, зокрема неміцність конструкцій, які піддалися значним руйнуванням під час аварії 1986 року.

На Чорнобильській АЕС створено комісію для розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу.

Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машзалу, пошкодженому в ході техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, попередньо причиною руйнувань на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС названо снігове перевантаження.