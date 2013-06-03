«Жіночі альтернативи» перемогли в конкурсі річних звітів

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор організатора конкурсу - благодійного фонду «Творчий центр ТЦК» Володимир Купрій.

За його словами, переможець конкурсу визначався за кількома критеріями.

«Перший – це наскільки добре в звіті представлена інформація про місію, напрямок і сферу діяльності організації. Другий - яких результатів вдалося досягти організації. Окрім цього, бралася до уваги наявність фінансової звітності, яка дає чітке розуміння про те, де було отримано ті чи інші кошти й куди їх було направлено. Також враховувався і творчий підхід до оформлення річних звітів», - сказав виконавчий директор «Творчого центру ТЦК».

Переможцями конкурсу стали ще дві організації. В категорії організацій громадянського суспільства з річним бюджетом понад 50 тис. дол. перемогла миколаївська громадська організація «Пенітенціарна ініціатива». А в категорії організацій громадянського суспільства, які зареєстровані й діють у селах, селищах і малих містах, переможцем стала міська благодійна організація «Фонд громади Вознесенська».

За словами Купрія, метою проведення конкурсу є сприяння підвищенню рівня прозорості громадських організацій та рівня довіри суспільства до діяльності громадянських об'єднань і благодійних організацій.

«Це, з одного боку, допоможе суспільству зрозуміти, чим саме займаються громадянські й благодійні організації. А з іншого – допоможе цим організаціям підвищити ефективність своєї роботи, бути зрозумілішими для людей і стати вагомішими й авторитетнішими. Адже на сьогоднішній день ціла серія соціологічних досліджень показує, що суспільство мало обізнане про діяльність громадських і благодійних організацій», - сказав Купрій.