Кожара: Україна повертається до своїх традиційних ринків
Україна повертається до своїх традиційних ринків в державах Африки, Азії та Латинської Америки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час зустрічі з іноземними послами країн Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, які акредитовані в Україні за сумісництвом.
“Висхідна траєкторія розвитку відносин України з державами Африки, Азії та Латинської Америки впродовж останніх трьох з половиною років свідчить, що наша держава свідомо і цілеспрямовано повертається до своїх традиційних партнерів”, - сказав Кожара.
За його словами, Україна зацікавлена в подальшій активізації політичних контактів та розширенні торгівельно-економічної співпраці з країнами цього регіону.
З цією метою, відзначив він, планується і надалі підтримувати активний діалог на вищому і інших рівнях, розширювати міжгалузеву співпрацю, нарощувати ділові і гуманітарні контакти.
“Сьогодні в ваших країнах здійснюється низка масштабних програм з модернізації промисловості та інфраструктури. Україна готова долучитися до реалізації відповідних економічних та інфраструктурних проектів”, - сказав Кожара.
За словами міністра, для цього Україна має унікальні можливості, багаторічний досвід та конкурентні переваги - доступну ціну і надійну якість.
“Впевнений, що така кооперація буде взаємовигідною, сприятиме зростанню взаємного товарообігу та в підсумку зростання добробуту наших народів”, - сказав міністр.