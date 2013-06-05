Кожара: Україна повертається до своїх традиційних ринків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час зустрічі з іноземними послами країн Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, які акредитовані в Україні за сумісництвом.

“Висхідна траєкторія розвитку відносин України з державами Африки, Азії та Латинської Америки впродовж останніх трьох з половиною років свідчить, що наша держава свідомо і цілеспрямовано повертається до своїх традиційних партнерів”, - сказав Кожара.

За його словами, Україна зацікавлена в подальшій активізації політичних контактів та розширенні торгівельно-економічної співпраці з країнами цього регіону.

З цією метою, відзначив він, планується і надалі підтримувати активний діалог на вищому і інших рівнях, розширювати міжгалузеву співпрацю, нарощувати ділові і гуманітарні контакти.

“Сьогодні в ваших країнах здійснюється низка масштабних програм з модернізації промисловості та інфраструктури. Україна готова долучитися до реалізації відповідних економічних та інфраструктурних проектів”, - сказав Кожара.

За словами міністра, для цього Україна має унікальні можливості, багаторічний досвід та конкурентні переваги - доступну ціну і надійну якість.

“Впевнений, що така кооперація буде взаємовигідною, сприятиме зростанню взаємного товарообігу та в підсумку зростання добробуту наших народів”, - сказав міністр.