Укриття ЧАЕС перетворять на "екологічно безпечну систему"

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 296 із 383 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Угода була підписана 30 листопада 2012 року в Осло.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що угода спрямована на реалізацію наступних завдань у сфері ядерної і радіаційної безпеки та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС: спільне планування, розроблення і здійснення науково-дослідних проектів, обмін результатами робіт; обмін інформацією і технологіями відповідно до національного законодавства та стандартів держав сторін; постачання матеріалів, обладнання та послуг, необхідних для реалізації проектів; проведення спільних нарад, семінарів і навчання персоналу.