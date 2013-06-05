Укриття ЧАЕС перетворять на "екологічно безпечну систему"

12:31, 05 червня 2013
Суспільство
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Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”.

Укриття ЧАЕС перетворять на екологічно безпечну систему

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 296 із 383 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Угода була підписана 30 листопада 2012 року в Осло.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що угода спрямована на реалізацію наступних завдань у сфері ядерної і радіаційної безпеки та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС: спільне планування, розроблення і здійснення науково-дослідних проектів, обмін результатами робіт; обмін інформацією і технологіями відповідно до національного законодавства та стандартів держав сторін; постачання матеріалів, обладнання та послуг, необхідних для реалізації проектів; проведення спільних нарад, семінарів і навчання персоналу.

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