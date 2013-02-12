На Чорнобильській АЕС частково обрушився дах машинного залу (фото)
21:45, 12 лютого 2013Суспільство
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На Чорнобильській АЕС сталося часткове обрушення стінових панелей та частини легкої покрівлі машинного залу енергоблока № 4 над необслуговуваними приміщеннями.
На ЧАЕС повідомили про позаштатну ситуацію / Фото з сайту ЧАЕС
Площа руйнування склала близько 600 м2, повідомляється на сайті ЧАЕС.
Фото з сайту ЧАЕС
Дана конструкція не є відповідальною будівельною конструкцією об'єкту «Укриття».
Порушень меж та умов безпечної експлуатації згідно з технологічним регламентом об'єкту «Укриття» немає.
Змін радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС, в зоні відчуження немає.
Постраждалих немає, зазначають у прес-службі.
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