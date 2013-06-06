Виборці ПР і комуністів упевнені, що свобода слова існує (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені на прес-конференції результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» разом з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 травня 2013 року.

10% українців вважає, що свобода слова існує повною мірою, 46% - в основному існує, 36% впевнені, що не існує (29% - в основному не існує і 7% - зовсім не існує).

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Найбільше впевненими в існуванні свободи слова в Україні є жителі Південного (67%) та Східного (58%) регіонів, а також виборці Партії регіонів (75%) та КПУ (62%).

В тому, що свобода слова відсутня в Україні, впевнені жителі Центрального (42%) і Західного (38%) регіонів та виборці Всеукраїнського об’єднання «Свобода» (49%) і партії «УДАР» (47%). Третина населення (32%) вважає, що у ЗМІ рідко представлені різні точки зору - як влади, так і опозиції (у 2012 році так вважало 29% громадян). Проте все ж переважає думка (50%), що досить часто в ЗМІ представлені обидві точки зору.

Крім того, опитування показало, що довіра до ЗМІ Росії в Україні менша, ніж до українських ЗМІ: довіряють українським ЗМІ повністю та переважно 58% населення України, не довіряють (повністю або переважно) майже 34%. Російським ЗМІ в Україні довіряють 33%, не довіряють 46%.

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Абсолютним інформаційним лідером в інформуванні громадян України про політичні події залишається телебачення - 90% населення назвали його серед пріоритетних для себе ЗМІ, місцеві газети слугують як основне джерело політичної інформації для 37%, радіо - для 29%, Інтернет-сайти (новинні, політичні) - для 21% населення.

Всього було опитано 2 тис. 10 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.