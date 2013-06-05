Президенту вірять 6,5% українців, ВР - 1,6% (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені на прес-конференції результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 травня.

Згідно з дослідженням, церкві цілком довіряють 31,7% опитаних, переважно довіряють - 38,4%, переважно не довіряють - 10,6%, зовсім не довіряють - 9,3%.

ЗМІ повністю довіряють 10,3% респондентів, переважно довіряють - 48%, переважно не довіряють - 21,2%, зовсім не довіряють - 12,6%.

Збройним силам повну довіру висловили 8,2%, переважно армії довіряють 40,4%, переважно не довіряють - 18,9% і зовсім не довіряють - 18,3% респондентів.

Усі інші соціальні інституції - Верховна Рада, суди, політичні партії, уряд, міліція, банки, прокуратура, Президент України, Конституційний Суд, СБУ та місцеві органи влади - мають негативний баланс довіри-недовіри.

Так, Президенту цілком довіряють лише 6,5% опитаних, переважно довіряють - 19,3%, переважно не довіряють - 23,9% і зовсім не довіряють - 45% українців.

Верховній Раді цілком довіряють лише 1,6% респондентів, переважно довіряють - 14,7%, переважно не довіряють - 31,7% і зовсім не довіряють - 45,1%.

Уряду висловили повну довіру лише 3% українців, переважно довіряють - 19,3%, переважно не довіряють - 26,9%, зовсім не довіряють - 44,1% респондентів.

Всього було опитано 2 тис. 10 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.