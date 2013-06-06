Янукович допоміг виставці польського живопису

Відповідний документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

“Надати підтримку Президента України виставці польського живопису з колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького (червень-вересень 2013 року, м.Сопот, Республіка Польща)”, - йдеться у розпорядженні.

Підтримку надано «з метою зміцнення дружніх відносин між Україною та Республікою Польща, а також піднесення міжнародного іміджу України».

Довідка УНІАН. Львівська національна галерея мистецтв (до 4 лютого 1998 - Львівська картинна галерея) - найбільший художній музей України. Львівська галерея мистецтв сьогодні - один з найбагатших музеїв України, збірка якого налічує понад 62 тисячі творів світового та національного мистецтва від античних часів до наших днів. До найбільш вартісних належать колекції європейського мистецтва, львівської скульптури, українського портрету ХVI-XІХ ст., ікон та меблів.

До складу галереї входять 16 більших та менших музейних комплексів, окремих невеликих музеїв, які працюють як окремі відділи або сектори: “Європейське мистецтво ХІV-XVІІІ ст.”, “Європейське мистецтво ХІХ-XХІ ст.”, “Каплиця Боїмів”, музей “Мистецтво давньої української книги”, музей “Русалка Дністрова”, музей найдавніших пам'яток Львова, музей “Львівська барокова скульптура XVІІІ ст. Творчість І.Г. Пінзеля”, музей-майстерня Т.Бриж, музей модерної скульптури М.Дзиндри, музей-заповідник “Олеський замок”, музей-садиба М.Шашкевича, музей “П'ятничанська вежа”, музей Івана Виговського, музей-заповідник “Жовківський замок”, музей-заповідник “Золочівський замок”, музей-заповідник “Підгорецький замок”.

Борис Возницький (16 квітня 1926 - 23 травня 2012) - український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України (2005), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслужений працівник культури України та Польщі, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), доктор honoris causa.