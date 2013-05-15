Депутати пропонують підняти ціни на пиво

Депутатська група «За тверезе майбутнє України» зареєструвала у Верховній Раді пакет законопроектів, якими пропонує підвищити акцизи на пиво, а отримані після цього кошти направити на добудову дитячої лікарні «Охматдит».

Про це повідомив народний депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Пишний сьогодні на прес-конференції, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Він зазначив, що під час одного із засідань Опікунської ради «Охматдиту» постало питання про брак коштів на добудову лікувально-діагностичного центру лікарні - на завершення проекту сьогодні не вистачає 1 млрд 400 млн грн. «Таким чином народилася ідея ініціативи, яка дійсно врятує дитячі життя, яка є на часі і має на меті зрушити ті лідерські позиції, які займає Україна у рейтингу смертності від онкозахворювань», - сказав Пишний.

За його словами, у зареєстрованих законопроектах, якими пропонується підвищення акцизів на пиво, передбачено, зокрема, зміни до Податкового та Бюджетного кодексів, а також зміни до держбюджету. «Сьогодні та причина, яка чинить шкоду здоров'ю української молоді, може посприяти вирішенню проблеми нестачі коштів на добудову дитячої лікарні і послугувати добрій справі», - зазначив депутат.

«В Україні харчі і ліки чи не найдорожчі в Європі, тоді як горілка і пиво - набагато дешевші. Акцизи на пиво в 4,5 рази менші, ніж в Росії, у 15-20 разів менші, ніж у Фінляндії чи Великій Британії. Збільшення акцизів на пиво втричі призведе до підвищення вартості одного літра пива лише на 1-2 грн. Але за ці кошти можна вирішити колосальну проблему наповнення бюджету в державі», - наголосив він.

Пишний додав, що згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, після підвищення вартості алкогольних напоїв та тютюнових виробів скорочується споживання цих виробів насамперед серед молоді. «Тому сьогодні в компетенції та в силах депутатської групи «За тверезе майбутнє України» зменшити згубний вплив на здоров'я нашої молоді», зазначив він.