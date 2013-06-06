Охорона попросила журналістів з Ради
18:18, 06 червня 2013Суспільство
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Охорона Верховної Ради попросила журналістів залишити приміщення парламенту.
Журналістів попросили з Ради
Як передає кореспондент УНІАН, двері до сесійної зали Верховної Ради на другому і третьому поверхах зачинили раніше за офіційний час завершення вечірнього засідання ВР.
Як повідомляв УНІАН, голова парламенту Володимир Рибак оголосив про закриття вечірнього засідання парламенту близько 16.30 у зв’язку із сутичками між депутатами із провладних фракцій та опозиції.
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