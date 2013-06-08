СБУ розкрила схему вимагання на митниці

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

У пункті пропуску "Кучурган-авто" під час одержання неправомірної вигоди затримані: головний інспектор оперативного відділу Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці Міндоходів та кілька інспекторів митного поста "Роздільна" Південної митниці Міндоходів, а також державний інспектор з охорони навколишнього середовища Одеської області та державний інспектор з карантину рослин.

Встановлено, що на митному пункті пропуску була налагоджена протиправна схема з вимагання та одержання хабарів від фізичних осіб, які переміщують товари через державний кордон України. Посадовці створювали штучні перешкоди у розмитненні вантажів, вимагаючи гроші за їх усунення, йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).