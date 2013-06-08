Адвокат вимагав гроші буцімто на хабарі

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, використовуючи своє посадове становище, адвокат вимагав від жителя одного із сіл Костянтинівського району, підозрюваного в скоєнні злочину, 11,5 тис. грн.

Така сума нібито призначалася для передачі відповідним посадовцям за винесення судової ухвали, не пов'язаної з позбавленням волі.

Вчора в одному з кафе Костянтинівки під час одержання грошових коштів адвоката затримали співробітники УБОЗ.

Інформація про цей факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження ведеться за ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). За скоєне адвокату загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.