МВС: кримінальну справу проти керівника Енергоатому відкрито 5 років тому

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

"Ситуація дуже проста - це події 2008 року. Кім, будучи керівником, не мав права підписувати договори понад певну суму, але він підписав на суму більшу, ніж йому було дано право. Відповідно, було звернення до правоохоронних органів, було відкрито кримінальне провадження. Його неодноразово запрошували, щоб допитати, але він не з’являвся. Прокурором наглядовим було винесено постанову про його привід до суду. Відповідно, міліція привела його до суду, суд ухвалив рішення відпустити його під заставу і тимчасово усунути від виконання обов'язків", - сказав Захарченко.

Він додав, що слідство у справі буде завершено у передбачені законом терміни.

Як раніше повідомляв УНІАН, виконуючий обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Кім був тимчасово усунений з посади. Тимчасово виконуючим обов'язки був призначений перший віце-президент – технічний директор Олександр Шавлаков.

На цю тему: Кабмін планує призначити нового в.о. президента «Енергоатому»

Міністерство внутрішніх справ раніше заявляло, що керівник «Енергоатому» Віссаріон Кім підозрюється у перевищенні службових повноважень.

10 червня близько 18.00 група невідомих осіб не допустила керівника «Енергоатому» Кіма на робоче місце.

Виконавчий директор з правового забезпечення НАЕК «Енергоатом» Геннадій Барабаш заявив, що усунення виконуючого обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Кіма не пов'язано з конфліктом з компанією Westinghouse з приводу пошкоджених складок ядерного палива. Барабаш також додав, що підприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, готує матеріали для позовної заяви до Westinghouse у зв'язку з пошкодженими чотирма складками ядерного палива.

Кім був призначений виконуючим обов'язки керівника НАЕК 20 серпня 2012 року.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.