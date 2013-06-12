Кабмін планує призначити нового в.о. президента «Енергоатому»

Про це УНІАН повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Буде ухвалено рішення стосовно нового виконуючого обов'язки», - сказав Ставицький.

Він підтвердив, що нинішнього в.о. президента «Енергоатому» Віссаріона Кіма на сьогоднішній день усунуто від виконання обов'язків за рішенням двох судів. «Його зараз за рішеннями двох судів усунуто», - сказав Ставицький, при цьому не повідомивши жодних деталей і подробиць.

Ставицький також повідомив, що на посаду нового в.о. президента «Енергоатому» розглядається кілька кандидатур.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня близько 18.00 керівника «Енергоатому» Віссаріона Кіма не було допущено на робоче місце групою невідомих.

Раніше виконуючий обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Кім був тимчасово усунутий з посади. Тимчасово виконуючим обов'язки було призначено першого віце-президента – технічного директора Олександра Шавлакова.

Міністерство внутрішніх справ раніше заявляло, що керівник «Енергоатому» Віссаріон Кім підозрюється у перевищенні службових повноважень.

Кім був призначений виконуючим обов'язки голови НАЕК 20 серпня 2012 року.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.