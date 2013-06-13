Держказначейство розпочинає видачу ключів цифрового підпису

Згідно з повідомленням Держказначейства, центр сертифікації ключів ДКСУ пройшов процедуру державної акредитації та одержав статус Акредитованого Центру сертифікації ключів (ЦСК ДКСУ). Тепер Держказначейство має право обслуговувати посилені сертифікати відкритих ключів.

За даними прес-служби, клієнти можуть одержати такі послуги у відділі обслуговування Акредитованого Центру сертифікації ключів Департаменту інформаційних технологій, у відділі корпоративної телекомунікації та інформації ДКСУ і у відокремлених пунктах реєстрації на базі територіальних органів ДКСУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня власники ключів електронного цифрового підпису, виданих Акредитованим Центром сертифікації ключів при Міністерстві доходів і зборів України, одержали право використовувати ці ключі при подачі електронної звітності до органів Пенсійного фонду і органів статистики.

Центр сертифікації ключів електронного підпису почав роботу в травні 2012 року. Видача і генерація ключів є безплатною. Щодня центр може видавати до 2 тис. ключів електронного підпису. Витрати на створення центру становили 1,5 млн. грн.