Прикордонники проводять операцію "Захід-2013"

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, у рамках даної операції, яка триватиме впродовж червня, прикордонники трьох країн здійснюватимуть комплекс заходів щодо консолідації зусиль прикордонних відомств, спрямованих на підвищення ефективності охорони державних кордонів.

Заходи передбачають проведення оперативно-розшукових, профілактичних та інших заходів для виявлення, запобігання і припинення протиправної діяльності, обмін інформацією, взаємодію підрозділів прикордонних відомств, підтримання прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску.