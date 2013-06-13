Прикордонники проводять операцію "Захід-2013"
03:31, 13 червня 2013Суспільство
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Українські, російські та білоруські прикордонники проводять спільну операцію «Захід-2013», метою якої є припинення протиправної діяльності на спільних кордонах.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, у рамках даної операції, яка триватиме впродовж червня, прикордонники трьох країн здійснюватимуть комплекс заходів щодо консолідації зусиль прикордонних відомств, спрямованих на підвищення ефективності охорони державних кордонів.
Заходи передбачають проведення оперативно-розшукових, профілактичних та інших заходів для виявлення, запобігання і припинення протиправної діяльності, обмін інформацією, взаємодію підрозділів прикордонних відомств, підтримання прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску.
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