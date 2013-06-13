Україна збільшила реверсні поставки газу через Польщу

Про це йдеться у повідомленні оператора газотранспортної системи України – компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, компанія продовжує реверсивні поставки блакитного палива з території Угорщини і, за оперативними даними, з початку червня 2013 року, орієнтовно, було транспортовано 37,8 млн куб. м.

«З листопада 2012 року по 1 червня 2013 року загальний обсяг надходження природного газу з (території) Польщі і Угорщини, орієнтовно, становив 420 млн куб. м», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна веде переговори про можливі поставки газу в режимі реверсу з території Словаччини, і вже узгодила технічну частину процесу. Орієнтовний обсяг газу, який може бути законтрактований і поставлений за реверсивною схемою через територію Словаччини, а також Угорщини становить 7 млрд кубометрів. Контракт про поставки може бути підписаний вже у червні 2013 року. Також Україна почала переговори про реверсивні поставки газу з території Румунії.

З 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, який закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсивною схемою в Україну через Польщу. Потім, наприкінці березня 2013 року, до реверсивних поставок за контрактом з RWE приєдналася Угорщина.

Російський газовий монополіст - компанія «Газпром» неодноразово заявляв про незаконність реверсивних схем поставок газу в Україну, проте на даний момент російська сторона офіційно їх не оспорює.