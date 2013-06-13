Сьогодні - Вознесіння Господнє

Сьогодні, 13 червня, православні християни святкують Вознесіння Господнє.

Це свято відзначається на сороковий день після Світлої Неділі, у четвер шостого тижня після Великодня.

Цього дня на Єлеонській горі поблизу Єрусалима Христос на очах у своїх учнів Знісся на небо.

У храмах цього дня виносять і ховають Плащаницю, тому після Вознесіння вже не можна вітатися словами: «Христос Воскрес!».

На Вознесіння найкраще росте трава. У цей день випікали спеціальне печиво у вигляді драбинок.

Цього дня годиться пом'янути своїх померлих родичів.

Вознесіння — остання межа посіву зернових та городини. Цю роботу завершували до Зелених Свят, адже через десять днів надходить Трійця.

За прикметами, гарна погода на Вознесіння віщує добрий врожай.