Сьогодні - Вознесіння Господнє
Сьогодні православні святкують Вознесіння Господнє.
Сьогодні, 13 червня, православні християни святкують Вознесіння Господнє.
Це свято відзначається на сороковий день після Світлої Неділі, у четвер шостого тижня після Великодня.
Цього дня на Єлеонській горі поблизу Єрусалима Христос на очах у своїх учнів Знісся на небо.
У храмах цього дня виносять і ховають Плащаницю, тому після Вознесіння вже не можна вітатися словами: «Христос Воскрес!».
На Вознесіння найкраще росте трава. У цей день випікали спеціальне печиво у вигляді драбинок.
Цього дня годиться пом'янути своїх померлих родичів.
Вознесіння — остання межа посіву зернових та городини. Цю роботу завершували до Зелених Свят, адже через десять днів надходить Трійця.
За прикметами, гарна погода на Вознесіння віщує добрий врожай.