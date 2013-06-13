Нафтогаз попередньо запланував обсяг імпорту газу з Росії на 2014 рік
Обсяг імпорту держхолдингом "Нафтогаз України" російського газу у 2014 році може становити близько 18 млрд кубометрів або ще менше, що фактично повторює показник прогнозного балансу газу на 2013 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін у кулуарах міжнародної конференції «ABC: Ukraine & Partners», що відбувалася в Києві.
«Виходимо зі вже затвердженого балансу (на 2013 рік - УНІАН). Ми йдемо з постійним скороченням. Це буде менше або 18 мільярдів. Ми зараз уточнюємо», - сказав Бакулін.
При цьому він відзначив, що всі розрахунки мають бути надані постачальнику газу – російському монополісту «Газпром» – до 1 липня. «До 1 липня ми маємо це питання врегулювати», - сказав Бакулін.
На тему: Україна збільшила реверсні поставки газу через Польщу
Він додав, що всі питання будуть затверджені у рамках і у термінах, визначених контрактом з «Газпромом».
«Ці питання будуть вирішені у встановлені контрактом терміни. Попередній баланс затверджено. Чому попередній? Тому що до нього вносяться корективи», - додав Бакулін.
На тему: Україна з початку року скоротила транзит російського газу на 16%
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у квітні затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м. Згідно з документом, надходження газу поточного року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.
Також у документі зазначено, що у 2013 році видобуток природного газу заплановано в об'ємі 22,049 млрд куб. м. Загальний баланс газу на 2013 рік становить 60,06 млрд куб м.