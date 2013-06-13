Нафтогаз попередньо запланував обсяг імпорту газу з Росії на 2014 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін у кулуарах міжнародної конференції «ABC: Ukraine & Partners», що відбувалася в Києві.

«Виходимо зі вже затвердженого балансу (на 2013 рік - УНІАН). Ми йдемо з постійним скороченням. Це буде менше або 18 мільярдів. Ми зараз уточнюємо», - сказав Бакулін.

При цьому він відзначив, що всі розрахунки мають бути надані постачальнику газу – російському монополісту «Газпром» – до 1 липня. «До 1 липня ми маємо це питання врегулювати», - сказав Бакулін.

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Він додав, що всі питання будуть затверджені у рамках і у термінах, визначених контрактом з «Газпромом».

«Ці питання будуть вирішені у встановлені контрактом терміни. Попередній баланс затверджено. Чому попередній? Тому що до нього вносяться корективи», - додав Бакулін.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у квітні затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м. Згідно з документом, надходження газу поточного року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Також у документі зазначено, що у 2013 році видобуток природного газу заплановано в об'ємі 22,049 млрд куб. м. Загальний баланс газу на 2013 рік становить 60,06 млрд куб м.