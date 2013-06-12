Україна з початку року скоротила транзит російського газу на 16%

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Укртрансгаз».

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Згідно з повідомленням, транзит газу в травні 2013 року скоротився до 5,91 млрд куб. м порівняно з 6,201 млрд куб. м у травні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС в 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

Основною причиною скорочення обсягів транзиту природного газу з РФ до країн ЄС через територію України, на думку компанії «Нафтогаз України», є запуск газопроводу «Північний потік» (Nord Stream), який 8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, почав поставки газу двома гілками.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.