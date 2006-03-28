Газ для України так і залишається в Туркменії

Плачков заперечує відсутність у України контракту з Росією на транспортування туркменського газу

Київ. 28 березня. УНІАН. Міністр палива і енергетики України Іван ПЛАЧКОВ заперечує відсутність у України контракту з Росією на транспортування туркменського газу. Про це він повідомив сьогодні журналістам, коментуючи заяву міністра нафтогазової промисловості і мінеральних ресурсів Туркменістану Гурбанмурада АТАЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр зазначив: «Це не відповідає дійсності. Україна має контракт щодо транспортування туркменського газу до кордону Росія-Україна. Ці контракти не мінялися, вони працювали в 2004, 2005 рр., тому схема транспортування туркменського газу територією Узбекистану, Казахстану і Росії не змінилася. І ті контракти, які працювали, вони на сьогодні дійсні, і тому пан Г.АТАЄВ у даному випадку не має рації».

Водночас, І.ПЛАЧКОВ підтвердив, що в першому кварталі 2006 року Україна не одержувала туркменський газ. Міністр відзначив, що туркменська сторона в першому півріччі не виконує той контракт, який підписано. Він також повідомив, що зараз «ми проводимо переговори, щоб вирішити питання з поставок газу з другого півріччя».

Як повідомляв УНІАН, 20 березня ц.р. міністр нафтогазової промисловості і мінеральних ресурсів Туркменістану Гурбанмурад АТАЄВ заявив, що туркменська сторона не несе відповідальності за поставки свого природного газу до України, оскільки Київ не досяг домовленостей з Росією про транзит туркменського природного газу. Сторони дотепер так і не приступили до реалізації укладеного в грудні минулого року контракту на поставку в 2006 році 40 мільярдів кубометрів газу до України. «Туркменська сторона неодноразово в офіційному порядку пропонувала українській стороні домовитися з російським акціонерним товариством «Газпром» про транзит туркменського природного газу через територію Росії», - заявив туркменський міністр.

Довідка УНІАН. Угоду про поставки туркменського газу в 2006 році Росія і Україна оформили наприкінці грудня 2005 року - після заяви Ашхабада про підвищення ціни з 44 до 60 дол. за 1 тис. куб. м. Україна домовилася з Туркменістаном про поставку в 2006 році 40 млрд. куб. м за ціною 50 дол. за 1 тис. куб. м у першому півріччі, і по 60 доларів - у другому.

10 лютого Президент Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ заявив про чергове підвищення ціни на газ - до 100 дол. за 1 тис. куб. м.

Туркменістан є найбільшим постачальником газу до України. У 2004 році обсяг поставок становив 36 млрд. кубометрів, що відповідає 45% потреби України в цьому виді енергоносіїв. Україна - найбільший покупець туркменського газу.