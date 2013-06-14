СБУ знайшла схованку зі снарядами

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, у Канівському районі співробітники СБУ виявили на території Державного історико-культурного заповідника «Трахтемирів» поблизу села Григорівка схованку зі значною кількістю боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. ЇЇ облаштували «чорні копачі», які здійснюють нелегальні розкопки на місцях бойових дій.

Із залученням фахівців-піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучено та знешкоджено 141 одиницю боєприпасів, а саме: 37 артилерійських снарядів калібру 105, 76 мм та 105 мінометних мін та калібру 50 мм.