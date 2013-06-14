Мер Махачкали порізав собі вени в СІЗО
11:18, 14 червня 2013Суспільство
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Обвинувачений у справі про вбивство слідчого мер Махачкали порізав собі вени в СІЗО лезом від одноразового станка.
Саїд Аміров - у лікарні. Фото: ”Город новостей”
Про це повідомляє РІА "Новости".
"У ніч на 12 червня Саїд Аміров завдав собі рани передпліч лезом від одноразового станка. Як тільки це було виявлено, Амірову надали першу допомогу і госпіталізували", - розповіли в прес-бюро ФСВП.
Зараз стан чиновника задовільний.
Амірова звинувачують в організації вбивства слідчого Арсена Гаджибекова. Операція із затримання впливового дагестанського політика проходила в Махачкалі 1 червня. Після затримання Амірова вертольотом доставили в аеропорт, а потім літаком до Москви, де суд заарештував його на два місяці.
Мер своєї провини не визнає.
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