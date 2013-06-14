Мер Махачкали порізав собі вени в СІЗО

Про це повідомляє РІА "Новости".

"У ніч на 12 червня Саїд Аміров завдав собі рани передпліч лезом від одноразового станка. Як тільки це було виявлено, Амірову надали першу допомогу і госпіталізували", - розповіли в прес-бюро ФСВП.

Зараз стан чиновника задовільний.

Амірова звинувачують в організації вбивства слідчого Арсена Гаджибекова. Операція із затримання впливового дагестанського політика проходила в Махачкалі 1 червня. Після затримання Амірова вертольотом доставили в аеропорт, а потім літаком до Москви, де суд заарештував його на два місяці.

Мер своєї провини не визнає.