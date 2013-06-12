МВС Дагестану: У центрі Махачкали вибухнув автомобіль

Про це РІА Новости повідомив представник МВС Дагестану.

"На вулиці Леніна в Махачкалі біля магазину комп'ютерної техніки спрацював вибуховий пристрій. Жертв і постраждалих немає", - сказав співрозмовник агентства.

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Раніше джерело в правоохоронних органах повідомляло, що в Махачкалі вибухнув припаркований біля готелю автомобіль.