МВС Дагестану: У центрі Махачкали вибухнув автомобіль
21:19, 12 червня 2013Світ
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Вибуховий пристрій спрацював біля магазину комп'ютерної техніки в центрі Махачкали, жертв і постраждалих немає.
Про це РІА Новости повідомив представник МВС Дагестану.
"На вулиці Леніна в Махачкалі біля магазину комп'ютерної техніки спрацював вибуховий пристрій. Жертв і постраждалих немає", - сказав співрозмовник агентства.
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Раніше джерело в правоохоронних органах повідомляло, що в Махачкалі вибухнув припаркований біля готелю автомобіль.
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