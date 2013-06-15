В МВС відзначили 90-річчя дільничних інспекторів

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам заступник начальника Департаменту громадської безпеки — начальник управління дільничних інспекторів Міністерства внутрішніх справ України Аркадій Запорожцев зауважив, що “дільничний - це перша людина у погонах міліції, яка стоїть поруч з людьми, і до якої вони звертаються з будь-яких питань, які навіть не стосуються інколи повноважень працівника правоохоронного органу”.

За його словами, понад 40% українських дільничних на сьогодні мають вищу освіту.

Запорожцев також повідомив, що недоукомплектування служби дільничних становить 8%, але це, за його словами, в межах розумної норми.