Депутат пропонує привести яйця до європейських стандартів

Внесений ним законопроект «Про якість і безпеку харчових яєць» (№2295а, зареєстрований 13 червня 2013 року) передбачає встановлення вимог до виробників і пакувальників яєць на всіх етапах – від виробництва до реалізації, встановлює правила маркування й класифікації яєць, а також держконтролю над цими процесами.

Зокрема, в проекті закону пропонується ввести таку класифікацію для експорту яєць: extra (термін зберігання до 9 днів), клас «А» (до 28 днів), клас «В» (що не відповідають нормам класу «А»). Для реалізації на внутрішньому ринку яйця повинні класифікуватися так: дієтичні (до 7 днів), столові (до 25 днів), охолоджені (до 90 днів) і яйця для промислової переробки.

Що стосується маркування, депутат пропонує внести до неї інформацію про клас, категорію, дату кладки, терміни зберігання й виробника.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його ухвалення сприятиме захисту прав споживачів і зростанню експортного потенціалу країни.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, виробництво яєць у 2012 році становило 19,1 млрд штук, що на 2,3% більше, ніж у 2011 році.