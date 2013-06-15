Під Києвом знешкоджено збройну банду

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.

«Громадяни Грузії, один з яких раніше судимий на території Грузії, незаконно перебуваючи на території України, створили організовану групу - банду з метою вчинення розбоїв», - йдеться в повідомленні.

Так, учасники банди скоїли з метою пограбування скоїли розбійний напад на родину бізнесменів у Київській області.

Під час нападу бандити завдали тілесних ушкоджень пенсіонерці, внаслідок чого спричинили останній закриту черепно-мозкову травму, а також нанесли її онуку 27 колото-різаних ран та 5 вогнепальних поранень, повідомили в прокуратурі.

Дії учасників злочинної організації кваліфіковані ст. 257 КК України, а саме: організація озброєної банди з метою нападу на окремих громадян, а також участь у такій банді та у скоєному нею нападі, а також злочинів, передбачених ч.2 ст. 15 п.6, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство з корисних мотивів групою осіб) та, ч. 4 ст. 187 КК України (розбійний напад організованою злочинною групою).

Прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Трьом з чотирьох учасників злочинної організованої групи обрано запобіжний захід – взяття під варту. Одного з учасників злочинної організованої групи оголошено у розшук.

За ці кримінальні правопорушення передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, підкреслили в прокуратурі.