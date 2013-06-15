Уряд підписав меморандум про взаєморозуміння з підприємствами ГМК

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали прем'єр-міністр України Микола Азаров і представники керівництва компаній ГМК.

Після підписання прем'єр-міністр повідомив, що за умовами меморандуму підприємства ГМК не повинні встановлювати ціни на метал на внутрішньому ринку вище експортних.

«Ми в меморандумі визначили, що ціни внутрішні на метал не повинні перевищувати експортні», - сказав М.Азаров.

За інформацією прес-служби уряду, з боку підприємств ГМК документ підписали представники компаній: «Метінвест», «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД), ТОВ «Інтерпайп Менеджмент», «ArcelorMittal Кривий Ріг» та ПАТ «Донецьксталь» і ТОВ «Євраз Україна».

Підписи під документом також поставили керівники профспілки федерації металургів України і Профспілки трудящих в гірничо-металургійній промисловості.