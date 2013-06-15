У Києві планують запустити «легке» метро

Такими є плани розвитку транспортної мережі Києва у міської влади найближчими роками, повідомляють “Вести”.

Як розповів автор схеми, головний фахівець відділу моніторингу інженерно-транспортної структури Києва при Головархітектурі Віктор Петрук, «легке» метро - це щось середнє між метро і трамваєм. “Прикладом може бути наш швидкісний трамвай, він не перетинає перехрестя, а йде своєю окремою смугою. Ми пропонуємо, щоб цей рейковий транспорт їздив не по центру дороги, як зараз, а по крайніх правих смугах. Так він не висаджуватиме людей на проїжджу частину і не заважатиме руху іншого транспорту, а для нього будуть обладнані спеціальні зупинки», - розповів Петрук.

Зупинок «легкого» метро планують 15, а самі вагончики курсуватимуть через весь Київ по колу.

«Від площі Перемоги до Контрактової ми передбачаємо будівництво тунелю, а все коло трамвай проїздитиме за 32 хвилини із швидкістю 60 км за годину. У кільце вливатимуться три швидкісні трамвайні лінії: вже існуюча Борщагівська і нові - Троєщинська (пройде по вул. Драйзера, Братиславській, Микитенка і Стальського) і Ленінградська (пройде від Ленінградської пл. до Осокорків). Також трамвай на ДВРЗ продовжиться до Червоного Хутора”, - повідомив Петрук.

За його підрахунками, нове «легке» метро зможе перевозити за годину до 28 тис. пасажирів в одному напрямі, що значно полегшить життя жителям старої Дарниці, Троєщини, Борщагівки. «Людям не потрібно буде їздити на маршрутці, потім пересідати на метро і знову - на маршрутку. Сівши на «легке» метро на Ленінградській площі, через 10 хвилин пасажир опиниться на Либідській, а з вул. Райдужної за шість хвилин опиниться на Контрактовій площі», - додав Петрук.

Найближчим часом цю схему повинні розглянути на містораді, а потім затвердити на Київраді.

«Це доповнення до Генплану. Річ дуже перспективна і правильна», - сказав заступник головного архітектора Києва Андрій Вавриш.