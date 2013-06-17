Одеситам по черзі вимикатимуть електрику через аварію

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Одесаобленерго».

Згідно з повідомленням, відключення проводиться по 1,5-2 години по черзі на певних кварталах у центральній частині Одеси. Зокрема, йдеться про Приморський бульвар, Олександрівський проспект, вулиці Дерибасовську, Садову, Петра Великого, Буніна, Успенську, Пушкінську, Малу Арнаутську, Новосельського і десятки інших.

«Цей захід вимушений, оскільки з трьох трансформаторів, встановлених на Одеській ТЕЦ, через яку надходить електроенергія споживачам, з ладу вийшли два. Один зламався кілька місяців тому і не підлягає відновленню. Інший – ввечері 15 червня. Його вдалося полагодити, але практично відразу зламався третій. Райони і час відключення визначаються залежно від навантаження устаткування ТЕЦ», - повідомили в прес-службі.

У прес-службі додали, що графік можливості відключень узгоджується з керівництвом міста і області. Компанії важко уточнити, скільки часу знадобитися для усунення аварійної ситуації і повноцінного відновлення електропостачання.

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«Тим більше, що Одеська ТЕЦ, устаткування якої серйозно зношене, не є власністю ні обленерго, ні міста, ні області», - заявили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 червня історичний центр Одеси був знеструмлений через аварію на Одеській ТЕЦ. Помічник голови правління ПАТ «Одесаобленерго» Борис Трасован пояснив, що з ладу вийшов один з трансформаторів, встановлених на Одеській ТЕЦ. Він уточнив, що пошкоджений трансформатор – вже другий за короткий проміжок часу.

Про можливість такої ситуації голова правління ПАТ «Одеська ТЕЦ» Максим Головко попереджав у листі мера міста Олексія Костусєва, якого просив допомогти у вирішенні непростої проблеми. В ньому йдеться про зношеність комплексу розподільних пристроїв, за допомогою яких здійснюється постачання електрики в центральну частину Одеси. Називаються, зокрема, такі споживачі: мерія, СБУ, ГУ МВС, 6 телефонних станцій, трамвайні і тролейбусні маршрути, 17 лікарень і поліклінік, дитячі садки, школи, виші, більш як 30 промислових підприємств.

Зазначається, що в разі аварії на якомусь з об'єктів устаткування, яке функціонує нині, «відбудеться повне погашення центральної частини Одеси».

Як пояснили УНІАН у технічній дирекції ПАТ «Одесаобленерго», дозволена потужність всіх споживачів, що обслуговуються Одеською ТЕЦ, – 121 мегават (МВт). - Саме цю потужність видавали встановлені там трансформатори. Після виходу з ладу одного з пристроїв стало можливим пропускати лише 80 МВт. «Зараз же – просто катастрофа», - зазначили в «Одесаобленерго».

У ніч на 16 червня ПАТ «Одесаобленерго» відновило електропостачання.

Трасован уточнив, що роботи виконано за аварійною схемою, за допомогою перерозподілу навантажень.

«Ми зробили все можливе, але серйозна проблема залишилася. Зараз складно сказати, як поведеться техніка у понеділок вранці і подальші буденні дні, коли навантаження в мережах різко збільшаться з початком роботи підприємств, установ, організацій», - сказав Трасован.