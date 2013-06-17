«Антонов» планує модернізувати Ан-158 спільно з турками

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент - генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа журналістам сьогодні, 17 червня, після демонстраційних польотів українських літаків на відкритті 50-го авіакосмічного салону в Ле Бурже (Франція).

"Йдуть переговори про спільну розробку й виробництво літаків, у тому числі й для Туреччини, на базі Ан-158. Але це буде модернізований літак, із покращеними характеристиками", - сказав Ківа.

Крім того, "Антонов" на "Ле Бурже-2013" презентував сучасні динамічні програми регіональних пасажирських літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178, а також модернізований середній транспортний літак Ан-70 спільного українсько-російського виробництва. Літак Ан-158 здійснив демонстраційний політ у день відкриття салону.

Також прем'єр-міністр України Микола Азаров, який перебуває з робочим візитом у Франції, в рамках роботи салону провів короткі переговори з представниками Turkish Aerospace Industries, у ході яких сторони обговорили перспективи можливої співпраці.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємства «Антонов» розраховує знайти нові ринки збуту й розширити контрактну базу для літаків сімейства Ан-148 і Ан-158 у рамках участі делегації ДП у 50-му Міжнародному авіакосмічному салоні Le-Bourget-2013.

Згідно з Програмою активізації економіки на 2013-2014 роки Кабінет міністрів України має намір залучити під державні гарантії в 2013-2014 роках сумарно 4,5 млрд грн для збільшення обсягів серійного виробництва літаків Ан-148 і Ан-158 на державному підприємстві «Антонов».

Обсяг виробництва заплановано на рівні 144 літаків Ан-148 і 72 літаків Ан-158, із яких близько 30 машин можуть бути направлені для потреб внутрішнього ринку, а решта – на експорт.

До кінця року ДП «Антонов» планує випустити до 10 літаків сімейства Ан-148 і Ан-158.