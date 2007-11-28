Київська міліція знайшла ”злодія в законі” у шафі

У ніч з понеділка на вівторок співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) затримали двох громадян Росії, "злодіїв в законі" вірменського походження Вардана Асатряна, якого в кримінальних кругах називають Бдже, і Камо Сафаряна, відомого як Камо.

Кримінальний авторитет Камо затримується українською міліцією вже вдруге. 3 листопада 2006 року він був арештований в Ялті за незаконне зберігання марихуани і депортований в РФ на підставі закону "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства" із забороною на в`їзд в Україну протягом п`яти років. За деякими даними, в Москві Камо Сафарян контролює частину грального бізнесу. Згідно з матеріалами слідства, Вардан Асатрян є ватажком московського організованого злочинного угрупування "Вірмени" і здійснює контроль над квартирними грабежами і крадіжками автомобілів.

За інформацією прес-служби ГУБОЗ МВС України, кримінальні авторитети прибули на Україну для організації в передмісті Києва міжнародного злодійського зібрання, на якому збиралися затвердити план відновлення контролю за кримінальною сферою на Україні, а також обговорити можливість узяття під контроль ряду українських компаній. Втім, про які саме об`єкти йде мова, правоохоронні органи не уточнюють.

"Вони, наприклад, планували встановити нові правила у сфері квартирних грабежів, але ми спрацювали швидко і всьому запобігли", - розповів в.о. міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко. Коли саме повинне було відбутися зібрання, невідомо – в обов`язки Бдже і Камо входила тільки підготовка заходу. "Це зібрання було їм потрібне, щоб відновити свій вплив після дуже інтенсивних дій УБОЗу", - пояснив пан Корнієнко.

За інформацією МВС, більшість "законників", що знаходилися у полі зору слідства ще з 90-х років, значно зменшили або взагалі втратили свій вплив. Троє з 15 відомих міліції "коронованих" злодіїв відмовилися від свого статусу, інші видворені з країни або відбувають покарання в українських в`язницях.

За інформацією ГУБОЗ, "злодії в законі" були затримані на зйомних квартирах у Києві. Вардана Асатряна співробітники відділу по боротьбі із злочинними організаціями і міжнародною злочинністю знайшли в шафі спальні, а Камо Сафаряна – на сходовому майданчику, де він курив. Побачивши оперативників, він здивовано запитав: "І хто ж мене здав?"

Документи затриманих відразу ж були направлені у відділ реєстрації громадян Голосіївського районного управління міліції, який ухвалив рішення депортувати їх до Росії в "найкоротші терміни". Вчора вранці їх провели в аеропорт і посадили на літак до Москви. Також рішенням відділу реєстрації громадян обом "законникам" заборонено в`їжджати на територію України протягом п`яти років.

Коммерсант-Украина