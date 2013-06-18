У Львові знайшли місце для Центру польської культури

Як повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, про це йшлося під час зустрічі сьогодні у Львові військових делегацій на чолі з першим заступником міністра оборони України Олександром Олійником та заступником міністра національної оборони Республіки Польща Робертом Купецьким.

Представники Міноборони України відзначили, що ними зроблено усе для передачі цілісного майнового комплексу військового містечка з фондів міністерства на баланс Львова. Представники польської сторони відзначили, що відкриття культурного центру польської громади вони планують провести не пізніше 2014 року.

Також сторони розглянули питання стратегічного розвитку подальшої співпраці військових відомств обох країн.

За словами Олійника, одна з найближчих зустрічей між міністрами оборони України та Польщі відбудеться буквально за два тижні.

Військові посадовці обох країн підтвердили, що під час роботи делегацій обговорювалося створення спільного українсько-польського підрозділу.

«Це питання не є новим, воно активно опрацьовується вже декілька років. І ми говорили про те, що остаточно процес має завершитися вже цього року», – наголосив Олійник.

«Ми домовляємося про те, щоби підняти дії цього спільного підрозділу на більш високий тактичний рівень. Більше інформації про структуру та завдання українсько-польського підрозділу засоби масової інформації отримають вже цього року», – повідомив Купецький.