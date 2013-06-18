Троє безробітних пограбували суддю

У Сумах троє чоловіків здійснили напад на суддю Зарічного районного суду обласного центру.

Як повідомила УНІАН керівник сектору по зв’язках із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, напад стався в районі залізничного вокзалу о третій годині ночі 17 червня.

За її словами, нападники ударили ногою в спину 28-річного суддю та відібрали пакет, у якому були черевики, а також мобільний телефон.

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Невдовзі нападників було затримано. Ними виявилися непрацюючі місцеві жителі 1986, 1990 та 1992 років народження, двоє з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством).

Наразі призначено судово-медичну експертизу, проводяться інші слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

Хід досудового слідства контролюється прокуратурою Сумської області.