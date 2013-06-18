У запорізькому зіткненні маршруток поранені 15 пасажирів і пішохід

Про це УНІАН повідомив начальник сектора профілактичної роботи управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області Андрій Топчій.

"За інформацією, наявною на даний момент, в результаті цього ДТП каретами "швидкої" до медустанов доставлено 16 осіб. Стан п'ятьох з них медики кваліфікують, як "середнього ступеня тяжкості". У решти пошкодження, за попередніми даними, легкі: забиття, синці тощо. Скількох постраждалих госпіталізують, поки не відомо ", - розповів А.Топчій.

За його словами, попередня причина зіткнення "маршруток" на центральному проспекті Запоріжжя - недотримання дистанції водієм одного з пасажирських мікроавтобусів.

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"За попередніми даними, водій одного з маршрутних таксі, під'їжджаючи до пішохідного переходу в районі перетину проспекту Леніна з вул. Панфіловців, знизив швидкість, щоб пропустити пішохода, а водій задньої "маршрутки" не витримав безпечну дистанцію та допустив зіткнення" , - розповів А.Топчій.

Він так само зазначив, що з 16 постраждалих - 15 пасажири "маршруток", ще один - пішохід, який переходив проїжджу частину в момент ДТП. Водії мікроавтобусів від допомоги медиків відмовилися.