У МВС пояснили, чому в Судаку тіло загиблої кілька годин лежало на людному пляжі

Фото з центрального пляжу кримського курорту розмістив у вівторок, 18 червня, в соціальній мережі "Фейсбук" судакський блоггер Sandro Kiriak.

"Посеред центрального пляжу в Судаку лежить... труп жінки. Говорять, що з десятої ранку лежить. Міліція навколо ходить, люди на пляжі плавають у морі, загоряють, дітвора бігає. Труп не відвезли... он він - прикритий жовтим рушником біля сходів на набережну. Чекають на санітарів, а їх немає", - заявив він.

Головне управління МВС у Криму стверджує, що тіло загиблої в Судаку жінки кілька годин лежало на пляжі, тому що співробітники міліції шукали її родичів.

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У свою чергу начальник прес-служби ГУ МВС у АРК Ольга Кондрашова написала на своїй сторінці в "Фейсбук", що «до міліції надійшла інформація за фактом того, що потонула жінка на пляжі близько 10 ранку. Відразу ж виїхала група. Жінка ще подавала ознаки життя. Їй було надано першу допомогу, проведено реанімаційні заходи. Трохи пізніше прибули медики. Також намагалися врятувати людину, але безуспішно. Медики констатували смерть».

«Весь цей час тіло загиблої, безумовно, знаходилося тут же, на місці пригоди, - написала Кондрашова. - Далі встановлювалася її особа, розшукувалися родичі. На це також пішов час. Після завершення всіх формальностей тіло було відвезено з пляжу працівниками відповідної служби. Про чиюсь бездіяльність або недбалість у цій ситуації говорити не можна".