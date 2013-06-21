Азаров провів засідання Групи високого рівня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

«Ми сьогодні повинні обговорити питання нашої готовності в рамках підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС та стан виконання нами так званих критеріїв угоди», - сказав Азаров.

На засіданні заслухали доповідь міністра закордонних справ Леоніда Кожари про стан підготовки спільного засідання Ради з питань співробітництва між Україною і ЄС, яке відбудеться 24 червня у Люксембурзі.

Зокрема, Кожара доповів прем'єр-міністру про проект програми робочої поїздки, склад української делегації та делегації сторони ЄС, а також щодо питань, які можуть бути порушені європейською стороною, та стан підготовки документів, які передбачається ухвалити на засіданні Ради.

«Успішне проведення засідання Групи високого рівня - це прямий шлях до успішного саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі», - зазначив глава МЗС.

Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій Пятницький поінформував главу уряду щодо позиції України в окремих торговельних питаннях, які викликають занепокоєння ЄС.

Було також обговорено питання реформування судової системи України, кримінального законодавства, прокуратури та міліції, питання вдосконалення виборчого законодавства та боротьби з корупцією.

За результатами XVI спільного засідання передбачається схвалити протокол засідання, третій Спільний звіт спільного комітету старших посадових осіб щодо порядку денного асоціації та зміни до операційної частини порядку денного асоціації.

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Нагадаємо, що засідання Ради з питань співробітництва між Україною і ЄС проводиться раз на рік у Брюсселі або Люксембурзі. На XVI засіданні, яке пройде 24 червня у Люксембурзі головуватиме сторона ЄС.

Делегацію України очолить прем’єр-міністр України Микола Азаров, сторону Європейського Союзу - Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон.

Сторони розглянуть актуальні питанні у відносинах України з ЄС, в тому числі стан виконання домовленостей саміту Україна-ЄС, який відбувся у лютому цього року, в тому числі в контексті підготовки до підписання в ході Вільнюського саміту «Східного партнерства» Угоди про асоціацію України з ЄС.