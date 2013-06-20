Проект угоди про асоціацію: ЗВТ між Україною та ЄС має бути створена за 10 років
Робочий проект угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає, що сторони поступово будуть створювати зону вільної торгівлі протягом перехідного періоду максимум в десять років.
Україна сподівається восени підписати з ЄС угоду про асоціацію, частиною якого стане положення про зону вільної торгівлі, пише РІА Новости.
"Сторони поступово будуть створювати зону вільної торгівлі протягом перехідного періоду максимум в десять років, починаючи з дати набрання чинності цієї угоди", - йдеться в проекті документа, оприлюдненому в четвер комітетом Верховної Ради з питань євроінтеграції.
У проекті також йдеться, що кожна сторона знизить або скасує ввізні мита на товари, згідно з графіками, прописаним в угоді. При цьому сторони не можуть підвищувати існуючі мита або вводити нові мита на товари. Сторони не повинні вводити або зберігати в силі заборони чи обмеження на імпорт товарів іншої сторони або експорт товару, призначеного для території іншої сторони (за винятком деяких випадків, передбачених угодою).
У документі сказано, що угода не перешкоджає іншим митним союзам, зонам вільної торгівлі або домовленостям про прикордонну торгівлю, якщо такі домовленості не суперечать торговим домовленостям України з ЄС.
У разі застосування захисних заходів сторони повинні прийняти такі заходи таким способом, щоб якомога менше це вплинуло на двосторонню торгівлю.