Проект угоди про асоціацію: ЗВТ між Україною та ЄС має бути створена за 10 років

Україна сподівається восени підписати з ЄС угоду про асоціацію, частиною якого стане положення про зону вільної торгівлі, пише РІА Новости.

"Сторони поступово будуть створювати зону вільної торгівлі протягом перехідного періоду максимум в десять років, починаючи з дати набрання чинності цієї угоди", - йдеться в проекті документа, оприлюдненому в четвер комітетом Верховної Ради з питань євроінтеграції.

У проекті також йдеться, що кожна сторона знизить або скасує ввізні мита на товари, згідно з графіками, прописаним в угоді. При цьому сторони не можуть підвищувати існуючі мита або вводити нові мита на товари. Сторони не повинні вводити або зберігати в силі заборони чи обмеження на імпорт товарів іншої сторони або експорт товару, призначеного для території іншої сторони (за винятком деяких випадків, передбачених угодою).

У документі сказано, що угода не перешкоджає іншим митним союзам, зонам вільної торгівлі або домовленостям про прикордонну торгівлю, якщо такі домовленості не суперечать торговим домовленостям України з ЄС.

У разі застосування захисних заходів сторони повинні прийняти такі заходи таким способом, щоб якомога менше це вплинуло на двосторонню торгівлю.