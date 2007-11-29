Ціна на газ залежить від того, чи хоче майбутній прем`єр стати Президентом

При збільшенні ціни на газ, що добувається в Україні, обсяг його видобутку може становити не 20 млрд. кубометрів на рік, а в 1,5 разу більше.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат від НУ-НС, екс-прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ в ході телефонної конференції з управляючими фондами інвесткомпанії «Драгон Капітал».

«Могли б в півтора разу збільшити видобуток (газу), якби були справедливі на нього ціни», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Проте, на його думку, в цьому питанні все залежить від того, чи збирається майбутній прем`єр-міністр України йти на президентські вибори. «Якщо так, то він буде вимушений знову любити народ, і ціна на газ буде такою ж», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, начальник департаменту пошуку, розвідки і розробки родовищ ДК "Укргазвидобування" Михайло МАЧУЖАК вважає, що адміністративне стримування урядом України цін на природний газ українського походження на рівні, що не покриває собівартість його видобутку, призведе до істотного скорочення обсягів його видобування вже в 2009 році.

Також М.МАЧУЖАК підкреслив, що ДК "Укргазвидобування" у зв`язку з виснаженням родовищ, що розробляються, з кожним роком вимушена збільшувати обсяги дорогого глибокого буріння, що сприяє збільшенню собівартості газу. "Ми вимушені бурити складні свердловини, йти на великі глибини, з кожним роком частка свердловин з великими глибинами збільшується, ну а вартість метру на глибині 6 тис. метрів незрівнянна, на порядки дорожча чим, наприклад, на глибині 3-3,2 тис. метрів", - зазначив він.

"Ми не те щоб боїмося, ми постали перед реалією, що таке велике підприємство буде вимушене згортати обсяги", - сказав представник "Укргазвидобування".