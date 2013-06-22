На відновлення Вуглегірської ТЕС уряд виділив майже 130 мільйонів

Кабінет міністрів України виділив Міністерству енергетики і вугільної промисловості для проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на Вуглегірській ТЕС (м. Світлодарськ, Донецька область), 128,338 млн гривень.

Про це йдеться в оприлюдненому на Урядовому порталі розпорядженні Кабміну від 19 червня №436-р.

Згідно з повідомленням, Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені витрати за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

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При цьому Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено затвердити у тижневий термін за узгодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства і Міністерством фінансів перелік витрат.

Окрім цього, Міністерству енергетики і вугільної промисловості необхідно буде подати до 27 грудня 2013 року Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт про використання коштів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм рішенням від 12 червня виділив Донецькій облдержадміністрації 57 млн грн на відновлення теплопостачання у м. Світлодарськ після надзвичайної ситуації на Вуглегірській тепловій електростанції ПАТ «Центренерго».

29 березня 2013 року на Вуглегірській тепловій електростанції ПАТ «Центренерго» сталася пожежа, в результаті якої було зруйновано чотири енергоблоки.

Пожежа була ліквідована 30 березня о 5.41. У результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька чоловік постраждали. Вуглегірська ТЕС, яка налічує майже 3 тис. співробітників, була повністю зупинена.

4 квітня голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Федорук повідомив, що на відновлення Вуглегірської ТЕС необхідно 173,5 млн грн.

При цьому він додав, що обсяг коштів, необхідний на відновлення станції, приблизно дорівнює сумі збитку, заподіяного їй пожежею.

У місті було припинено постачання гарячою водою і теплопостачання. У м. Світлодарськ, порушені нормальні умови життєдіяльності більш як 12 тис. осіб.

4 червня міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький повідомив, що завдання щодо дефектації станції «виконано на 100 %», і є подекадний план відновлення ТЕС. «У нас є повний графік, щоб виконати запуск першого і четвертого енергоблоків 1 грудня, а третього блоку - до 1 березня 2014 року, другого блоку - протягом 2014 року. Тобто станція буде повністю відновлена у 2014 році», - сказав міністр.

І на початку червня в Донецькій облдержадміністрації підкреслили, що для відновлення Вуглегірської ТЕС, яка була зруйнована пожежею і вийшла з ладу, буде потрібно понад 100 млн грн.