«Велика вода» з Європи дійшла до України: Дунай підніметься до 1,3 метра

На українській ділянці Дунаю (Одеська область) почалося формування максимального рівня паводку, яке продовжиться до середи, 26 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“На українській ділянці Дунаю сьогодні почалося формування максимальних рівнів дощового паводку”, - сказав Кульбіда.

“Сьогодні-завтра сформуються максимальні рівні паводку”, - додав він.

При цьому синоптик запевнив, що рівень підйому води буде нижчий за небезпечні позначки на 60-80 см. При цьому найвищий підйом очікується біля міста Рені, де вода підніметься на 1,3 м.