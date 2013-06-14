У Празі сподіваються, що «велика вода» не коштуватиме місту більше 1 мільярда

10:42, 14 червня 2013
Світ
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Адміністративні райони Праги порахували додатковий збиток від повені в більш ніж 300 мільйонів крон (майже 13 млн євро).

У Празі рахують збитки від розливу Влтави / Фото з Facebook Martin Hund

Про це на засідання фінансової асамблеї Праги заявила заступник глави магістрату міста Здена Яворніцка, пише Сeskenoviny.

Проте у найбільш постраждалих районах Чеської столиці оцінки проведені лише попередні, деякі райони ще не обгрунтували показники попередніх збитків.

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Заступник мера Томас Гудечек висловив сподівання, що загальний обсяг спричинених повінню збитків у Празі не перевищить мільярд крон (майже 40 млн євро).

Як повідомляв УНІАН, 3 червня рівень води у річках Чехії стрімко піднявся. Через це влада країни була змушена відкрити дамби на півдні країни. Величезна маса води пройшла через Прагу, де річка Влтава, що протікає столицею, затопила значну міста.

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