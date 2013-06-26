Депутати "дістали" Держфінінспекцію запитами

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні відомства.

У Держфінінспекції зазначають, що лише протягом 5 місяців 2013 року до них надійшло 135 депутатських звернень і запитів.

Це в рази більше порівняно з аналогічним періодом минулих років. Так, за 5 місяців 2012 року цей показник становив 85, а у 2011 та 2010 – лише 30 та 42. Тобто, порівняно з 2010 роком кількість депутатських звернень збільшилася майже в п’ять разів, зазначається в повідомленні.

“Складається парадоксальна ситуація: з одного боку, народні обранці начебто нарікають на зарегульованість та надмірний тиск на економічний сектор. З другого ж – такими діями вони самі спричинюють зростання цього тиску, зокрема – збільшення кількості ревізій та перевірок. Адже контролюючі органи зобов’язані реагувати на депутатські звернення, проводити відповідні контрольні заходи”, - підкреслює Держфінінспекція.

Явним лідером серед народних депутатів за кількістю звернень до Держфінінспекції є Леся Оробець (фракція «Батьківщина»). Понад 35% депутатських звернень, отриманих Держфінінспекцією минулого року, надійшло саме від неї. В основному вони стосувалися закупівель за державні кошти, йдеться в повідомленні.

Загалом у 2012 році завдяки впровадженню ризикоорієнтовного підходу до планування роботи Держфінінспекція порівняно з 2010 роком зменшила кількість планових ревізій на 35%.

Впродовж 2010-2012 років до Держфінінспекції загалом надійшло 457 звернень та запитів народних депутатів, які були прийняті до виконання, з них у 2012 році – 248, додали в прес-службі відомства.