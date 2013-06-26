Прикордонники відкрили вогонь по возах з маком

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Північного-регіонального управління Державної прикордонної служби України.

В суботу вночі прикордонники Північного-регіонального управління спільно з працівниками митниці помітили декілька гужових підвод, що рухалися на напрямку українського населеного пункту Копище та білоруського Мілошевичі.

Під час затримання порушників правоохоронці зустріли досить жорсткий фізичний опір з боку кількох невідомих, їхні особи зараз встановлюються. Щоб зупинити цей опір, прикордонники та митники змушені були здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору, а коли це не мало ефекту – застосувати спецзасоби для відстрілу гумових куль для ураження порушників.

Невідомі втекли. Організувавши пошук, поблизу села Копище Олевського району, прикордонники знайшли 2 гужові підводи та 107 розкиданих тюків. В них знаходилося майже 4 тис. 300 кг насіння маку. Точну вартість та кількість затриманого наразі з’ясовують експерти.

Охоронці кордону про подію повідомили співробітників МВС, СБУ та прокуратури області.

У ході розшукових заходів було встановлено 9 осіб, які, можливо, причетні до цієї протиправної діяльності. Наразі проводяться перевірочні заходи та з’ясовуються точні подробиці події.