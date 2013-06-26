Лебедєв пояснив, чому відмовились від розробки ракетних комплексів «Сапсан»
Міністерство оборони України заморозило програму з розробки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» у зв'язку з неефективним використанням бюджетних коштів підприємством, яке займалося розробкою комплексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр борони України Павло Лебедєв.
«Ми відмовилися від програми «Сапсан» з тієї причини, що за кілька років підприємство витратило 200 з гаком мільйонів гривень і не видало не те що дослідного зразка, за 5 років воно навіть не видало документації», - сказав Лебедєв.
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За його словами, за цей час інше підприємство військово-промислового комплексу розробило альтернативний ракетний комплект, навіть за деякими характеристиками краще, ніж «Сапсан». При цьому Лебедєв зазначив, що це підприємство готове в найближчі два роки надати дослідний зразок комплексу.